Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (101/2025) Unfallflucht im Gegenverkehr bei Obernjesa - Polizei Friedland sucht nach schwarzem VW Touran mit defektem Außenspiegel sowie weiteren Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, OT Obernjesa, K 29 | Mittwoch, 19 März 2025, 16.50 Uhr

ROSDORF (ab) - Auf der K 29 zwischen dem Rosdorfer Ortsteil Obernjesa und dem Sieboldshäuser Kreisel (Landkreis Göttingen) soll ein unbekannter Fahrer (oder Fahrerin) eines mutmaßlich schwarzen VW Tiguan am vergangenen Mittwochnachmittag (19.03.25) gegen 16.50 Uhr das Rechtsfahrgebot missachtet haben und dabei einen entgegenkommenden Opel Corsa aus dem Stadtgebiet Göttingen beschädigt haben. Da der entgegenkommende Touran über die Mittellinie fuhr, konnte der 53 Jahre alte Fahrer des Opel nicht weiter ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer de 53-Jährige die K29 von Obernjesa kommend in Fahrtrichtung Rosdorf, als ihm vor dem Sieboldshäuser Kreisel ein schwarzer VW Touran auf seiner Fahrspur entgegenkam und seinen Opel touchierte. Dabei wurden die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Der schwarze Touran setzte seine Fahrt unvermittelt fort und erhöhte Zeugenaussagen zur Folge sogar seine Geschwindigkeit. Seine Spur verlor sich schließlich in Obernjesa.

Ermittler konnten vor Ort Spuren sichern, die Rückschlüsse auf einen VW Touran mit dem Baujahr 02/2003 bis 05/2010 zulassen. Dieser muss einen deutlichen Schaden an seinem linken Außenspiegel aufweisen.

Da sich nach Auskunft des Beteiligten zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrzeuge auf der K 29 in einer Kolonne hinter ihm befanden, werden weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Friedland unter Telefon 05504/94982-0 in Verbindung zu setzen. Auch Informationen zur Herkunft oder dem Verbleib des beschädigten schwarzen VW Touran, nehmen die Ermittler unter dieser Rufnummer entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

