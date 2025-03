Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (98/2025) Göttingen: Unbekannte knacken Zigarettenautomaten an der Zimmermannstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Zimmermannstraße

Nacht zu Montag, 17. März 2025

GÖTTINGEN (jk) - An der Göttinger Zimmermannstraße haben Diebe in der Nacht zu Montag (17.03.25) einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und anschließend den kompletten Inhalt gestohlen. Die Täter entkamen mit allen Tabakwaren und dem Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der frei zugängliche Automat hat seinen Platz auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 14. Ein Passant entdeckte die Tat am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr und informierte die Polizei.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell