Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (95/2025) Tat in Rhumspringe: Einbrecher stehlen Tabakwaren aus EDEKA-Markt

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Bahnhofstraße

Nacht zu Montag, 17. März 2025, gegen 02.40 Uhr

RHUMSPRINGE (jk) - Aus einem EDEKA-Markt an der Bahnhofstraße in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) haben Einbrecher in der Nacht zu Montag (17.03.25) eine unbekannte Menge Tabakwaren gestohlen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Beim Eindringen in den Verlaufsraum lösten die Diebe die Einbruchmeldeanlage aus.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter etwa gegen 02.40 Uhr unter Einsatz eines noch unbekannten Werkzeuges im Eingangsbereich gewaltsam Zutritt in das Geschäft.

Die Vorgehensweise der Einbrecher muss mit einer nicht unerheblichen Geräuschentwicklung verbunden gewesen sein. Die Polizei in Duderstadt hofft deshalb auf Zeugen und bittet diese, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05527/8461-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell