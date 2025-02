Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Tresor gestohlen++Einbruch in Geschäft++Über Dach eingestiegen++E-Scooter-Fahrer zu Unfall gesucht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Tresor gestohlen+ Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Justus-von-Liebig-Straße zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Die bislang unbekannten Täter verschaffen sich über eine Brandschutztür Zugang in das Gebäude und betraten anschließend die Büroräume. Sie entwendeten einen kleinen Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Einbruch in Geschäft+ Verden. In der Innenstadt brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag bislang unbekannte Täter in ein Geschäft ein und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter ein Fenster zu dem Geschäft am Lugenstein und stiegen durch dieses ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Über Dach eingestiegen+ Schwanewede. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 26.01. bis zum 04.02. in ein Wohnhaus in der Straße Borchshöhe ein. Sie versuchten zunächst über eine Terrassentür in das Haus zu gelangen, konnten diese jedoch nicht öffnen. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Täter anschließend auf das Dach und stiegen über ein Dachfenster in das Haus ein. Mit Schmuck als Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

+E-Scooter-Fahrer zu Unfall gesucht+ Ritterhude. Zu einem Verkehrsunfall in der Stader Landstraße wird ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters gesucht. Gegen 17:50 Uhr wollte ein 77-jähriger Fahrer eines Mercedes von der Straße Am Sande auf die B74 abbiegen. Er übersah dabei den von rechts kommenden E-Scooter Fahrer auf dem Radweg und dieser stieß mit dem Pkw zusammen. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer geben können oder der Fahrer selbst, können sich unter 04292-811740 bei der Polizeistation Ritterhude melden.

