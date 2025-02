Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schienenfahrzeuge angegangen++Pkw übersehen++Auffahrunfall mit verletztem Fahrer++Ladendieb gestoppt++Einbruch in ehemalige Kaserne+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schienenfahrzeuge angegangen+ Dörverden. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Sonntagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Kasernenstraße ein. Dort brachen sie mehrere Container auf und entwendeten Werkzeuge. Zudem gingen sie mehrere Schienenfahrzeuge an und entwendeten aus diesen ebenfalls diverses Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Pkw übersehen+ Oyten. Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Land Rover wollte am Montagmittag in der Rudolf-Diesel-Straße von dem Geländer einer Werkstatt fahren. Sie bemerkte dabei den VW einer 62 Jahre alten Fahrerin auf dem Weg in Richtung Hamburger Straße nicht und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 45-Jährige leicht verletzt. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

+Auffahrunfall mit verletztem Fahrer+ Oyten. Auf der Borsteler Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Seat. Der Fahrer des Seat wurde dabei leicht verletzt. Gegen 15.40 Uhr waren der 22-jährige Seat-Fahrer und der 26-jährige Fahrer des VW auf der L156 in Richtung Bassen unterwegs. Am Einmündungsbereich musste der 22-Jährige aufgrund des stockenden Verkehrs immer wieder anhalten. Der nachfolgende 26-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ladendieb gestoppt+ Schwanewede. In einem Supermarkt in der Straße Am Markt konnte am Montag, gegen 17 Uhr ein 34-jähriger Ladendieb durch zwei Zeugen gestoppt werden. Nach bisherigen Informationen entwendete der Beschuldigte mehrere Flaschen Alkoholika und wurde anschließend von einer Kassiererin angehalten und angesprochen. Er soll sie daraufhin zur Seite geschubst haben und sich weiter in Richtung Ausgang bewegt haben. In der Folge griffen zwei Zeugen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 34-Jährige muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl verantworten.

+Einbruch in ehemalige Kaserne+ Schwanewede. Auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne kam es in der Zeit von Freitag bis Montag zu einem Einbruch in einen Container einer dort arbeitenden Firma. Aus dem Container entwendeten sie mehrere Werkmaschinen und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell