POL-GT: Riegel vor! Sicher ist sicherer. Informationsstand der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Zeit von 17.30 - 20.45 Uhr haben sich unbekannte Täter am Dienstag (22.10.) Zutritt in ein Wohnhaus am Horstwiesenweg verschafft. Der Tatort liegt im Bereich des Hudewegs. Den Feststellungen nach gelangten die Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster in die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer ...

mehr