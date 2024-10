POL-BO: Nächtlicher Straßenraub in Herne - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Ein falscher Handwerker hat eine Seniorin (82) am Dienstag, 29. Oktober, um Geld und Schmuck gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in ihre Wohnung! Lassen Sie nur Handwerker hinein, mit denen Sie selbst einen Termin vereinbart haben! Gegen 13.40 Uhr klingelte es an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses ...

