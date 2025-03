Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (92/2025) LKW-Auflieger brennt auf A 7 bei Hann. Münden - Fahrer unverletzt, Autobahn in Richtung Hannover vermutlich bis zum Nachmittag voll gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen (AS) Lutterberg und Hann. Münden-Hedemünden Donnerstag, 13. März 2025, gegen 05.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Nach einem LKW-Brand ist die A 7 in Richtung Hannover zwischen den AS Lutterberg und Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) seit dem frühen Donnerstagmorgen (13.03.25) voll gesperrt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste zunächst auch die Gegenfahrbahn in Richtung Kassel voll gesperrt werden. Diese Maßnahme wurde inzwischen aufgehoben. Seit 09.15 Uhr ist die Strecke in Richtung Süden ab Hedemünden wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf dem u. a. vermutlich mit Elektroschrott beladenen Auflieger des LKW war am frühen Morgen aus bislang noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen.

Die Löscharbeiten an der Brandstelle gestalten sich aufgrund der Beschaffenheit der Ladung schwierig und dauern weiter an. Wie lange die A 7 in Richtung Hannover deshalb gesperrt bleiben muss, ist ungewiss. Es wird im Moment von einer Aufrechterhaltung bis zum späten Nachmittag ausgegangen.

Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, den Bereich unbedingt weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell