POL-GÖ: (90/2025) Unbekannte beschädigen und plündern Zigarettenautomaten im Göttinger Ortsteil Geismar - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsberger Straße, zwischen Hausnummer 2 und 4 Dienstag, 11. März 2025, zwischen 02.00 und 03.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am frühen Dienstagmorgen (11.03.25) haben Diebe einen Zigarettenautomaten auf einer kleinen Grünfläche in der Königsberger Straße im Göttinger Ortsteil Geismar mutmaßlich mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt und Bargeld sowie Zigarettenpackungen in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Tat ereignete sich Zeugenaussagen zur Folge zwischen 02.00 und 03.30 Uhr.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurde ein Anwohner während einer Gassi-Runde mit seinem Hund auf den offenstehenden Automaten aufmerksam und verständigte die Polizei. Hinweise zu den Dieben konnten zunächst nicht erlangt werden. Der entstandene Sachschaden am Automaten beläuft sich ersten Schätzungen zur Folge auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

