Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am 20.10.2024 ereignete sich zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr auf dem Parkplatz der Westerwald-Brauerei in Hachenburg (Am Hopfengarten) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei beschädigte ein schwarzer Peugeot einen geparkten Getränkeanhänger der Brauerei und entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte von Zeugen beobachtet worden sein. Diese Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell