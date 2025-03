POL-GÖ: (89/2025) Nach Farbanschlag auf Neues Rathaus in Göttingen: Bekennerschreiben aufgetaucht, Staatsschutz ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Samstag, 1. März 2025, gegen 23.50 Uhr Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Northeim-Nord und Echte in Fahrtrichtung Hannover GEMARKUNG KALEFELD (jk) - Auf der A 7 zwischen den AS Northeim-Nord und Echte ist Samstagnacht (01.03.25) bei einem schweren Verkehrsunfall ein Kind tödlich ...

mehr