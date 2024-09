Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Explosion in Gebäude

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B4Y

Meldebild: Explosion im Objekt

Datum: 15.09.2024

Uhrzeit: 19:35 Uhr

Einsatzort: Xantener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen, Feuerwehr Rheinberg, Feuerwehr Xanten, Feuerwehr Wesel, RHOT Bochum-Essen, THW Wesel, ISAR Germany

Die Freiwillige Feuerwehr Alpen wurde am Sonntagabend um 19:35 Uhr zur Xantener Straße alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einer Explosion in einem Gebäude gekommen. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung sichtbar, beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Vorfeld der Explosion war die Polizei bereits an der Örtlichkeit im Einsatz.

Da das Gebäude komplett eingestürzt war, erfolgte die Brandbekämpfung ausschließlich von außen. Im vorderen Bereich wurde die Drehleiter mit einem Wenderohr eingesetzt, im hinteren Bereich wurde eine Riegelstellung zu einem Gastank aufgebaut. Um eine ausreichende Wasserversorgung für den Erstangriff zur Verfügung zu haben, wurden Tanklöschfahrzeuge aus Rheinberg und Xanten nachalarmiert. Zur Koordination der Einsatzmaßnahmen war der Einsatzleitwagen (ELW 2) der Kreisleitstelle Wesel vor Ort.

Zur Beurteilung der Gebäudesubstanz wurde das THW Wesel angefordert. Zur Ortung einer vermissten Person war die RHOT Bochum-Essen (Rettungshunde und Ortungstechnik) vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 2 Uhr zurückgefahren, eine Brandwache verblieb mit einem Löschfahrzeug gemeinsam mit der Polizei an der Einsatzstelle.

In den Morgenstunden wurde von der Staatsanwaltschaft ein Bauunternehmen mit einem Bagger beauftragt. Zur Personensuche wurden auch Suchhunde von ISAR Germany alarmiert und eingesetzt. Um bei einem eventuellen Wiederaufflammen schnell eingreifen zu können, war die Feuerwehr Alpen bis 13 Uhr vor Ort.

Für alle weiteren Informationen verweisen wir auf die Pressemitteilungen der Kreispolizeibehörde Wesel (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell