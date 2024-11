Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Gastaustritt in Mehrfamilienwohnhaus

Lahnstein (ots)

Am Samstag, den 09.11.24, gegen 13.15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Lahnstein von der Rettungsleitstelle über den Verdacht eines Gasaustritts in einem Mehrfamilienhaus in Lahnstein in der Didierstraße in Lahnstein informiert. Auf Grund der noch nicht abgeklärten Gefahrensituation wurde das Mehrfamilienhaus sowie die unmittelbaren Nachbarhäuser von der Feuerwehr geräumt. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an, mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss gerechnet werden.

Die Polizei Lahnstein bittet von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

