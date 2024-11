Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht - weißer VW Caddy flüchtig

Bendorf (ots)

Am 08.11.2024 kam es gegen 06:15 Uhr am Kreisverkehr Engerser Straße / Brauereistraße in Bendorf zu einem Auffahrunfall, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher meldete die Kollision der Polizei. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt und fuhr in Richtung B42 weg. Es handelte sich um einen weißen VW Caddy. Dieser dürfte im Heckbereich deutlich beschädigt sein.

Die Polizei Bendorf nimmt Zeugenhinweise auf Fahrer und Fahrzeug entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell