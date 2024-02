Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radsätze entwendet- Zeugensuche

Gotha (ots)

Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses in der Rudloffstraße. Anschließend öffneten die Täter einen dort befindlichen Container gewaltsam und entwendeten daraus Radsätze im geschätzten Wert von 35.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 19. Februar, 23.05 Uhr und gestern, 03.50 Uhr verübt. Offenbar wurde zum Abtransport des Beuteguts ein Fahrzeug verwendet. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0046053/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

