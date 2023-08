Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf L 1016 - Zeugensuche

Eisenach OT Neukirchen (ots)

Am 11.08.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr eine junge Frau aus Eisenach die L 1016 aus Eisenach kommend in Richtung Mihla mit ihrem BMW. Ihr kam kurz nach Neukirchen ein Fahrzeug entgegen, welches teilweise auf ihrer Spur gefahren sei, dergestalt daß die Fahrerin mit ihrem BMW nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden. Der BMW fuhr durch den Grünstreifen und touchierte ein Verkehrszeichen. Es entstand Schaden am Pkw und am verkehrsschild. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Da zu dieser Uhrzeit reger Verkehr auf der L 1016 herrschte, gibt es vielleicht andere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 und unter Angabe der Bezugsnummer 0209337/2023 angenommen. (vt)

