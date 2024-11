POL-PDKO: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Löf

Kettig (ots) - Am Dienstag, den 05.11.2024, kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B9, Höhe Kettig, in Fahrtrichtung Koblenz. Insgesamt wurden vier Fahrzeuginsassen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zwecks Unfallaufnahme musste die B9 teilweise vollgesperrt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach POK'in Eul Tel: 02632-9210 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

