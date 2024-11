Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Metallgittern

Lahnstein (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag dem 02.November bis Montag dem 04.11.2024, wurden in der Braubacher Straße in Lahnstein etwa 860 Meter Absperrgitter aus Metall, die zum Schutz der dort befindlichen Gleisarbeiten aufgebaut waren, entwendet. Hierzu war der Abtransport mit größeren Fahrzeugen erforderlich. Dieser Vorgang dürfte nicht unbemerkt geblieben sein. Zeugen werden dringend gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

