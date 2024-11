Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht nach Kollision zwischen Bus und PKW auf der B256

Miesenheim (ots)

Am Montag, den 04.11.2024, kam es gegen 04:50 Uhr auf der B256 im Bereich Miesenheim / Plaidt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Bus. Der Fahrzeugführer des PKWs beabsichtigte von Miesenheim aus kommend über die K63 auf die B256 in Fahrtrichtung Kruft aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Kruft fahrenden Busses, sodass es zur Kollision der genannten Fahrzeuge kam. Die drei männlichen Fahrzeuginsassen des PKWs flüchteten nach der Kollision zu Fuß von der Unfallstelle. Bus und PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B256 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Aufgrund der noch andauernden Reinigungsarbeiten sind Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten.

