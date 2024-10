POL-KN: (Rottweil) Geparktes Auto angefahren und anschließen geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar, Bergfelden, Lkr. Rottweil (ots) - Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und rund 25.000 Euro Sachschaden ist es am Sonntagabend im Kreuzungsbereich Stadtstraße und "Beim Rathaus" gekommen. Kurz nach 18.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Volvo von Sulz kommend auf der Stadtstraße in Richtung Ortsmitte Bergfelden. An der Kreuzung mit der ...

