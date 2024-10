LPI-SHL: Einmietbetrug

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 12:45 Uhr bis 15:40 Uhr beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke vor einem Kindergarten in der Auenstraße in Suhl einen Fiat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0276978/2024 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

