LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Eisfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betankte am Sonntag gegen 15:00 Uhr seinen schwarzen Mercedes Vito an einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld. Nachdem er Kraftstoff im Wert von knapp 115 Euro in den Tank gelassen hatte, fuhr er davon, ohne die Rechnung zu bezahlen. Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Pkw zuvor an einem Seat angebracht waren. Diese wurden vier Tage vor der Tat in Bad Salzungen entwendet. Zeugen, die Hinweise geben ...

