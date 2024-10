Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen beschädigt

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:45 Uhr alle vier Reifen eines VW, der in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen geparkt war. Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0277952/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

