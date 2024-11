Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der L 214 bei Emmelshausen

Emmelshausen (ots)

Am Mittwoch, den 06.11.2024, kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 214 (Hunsrückhöhenstraße) bei Emmelshausen. Die Geschädigte fuhr mit einem roten Kleinwagen von Boppard-Buchholz in Richtung Kastellaun. Kurz vor der Abfahrt Emmelshausen setzte ein weißer Kastenwagen vor ihr zum Überholen an, brach den Vorgang dann aber unvermittelt ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der weiße Kastenwagen entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell