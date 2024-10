Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken die Kontrolle verloren

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 57-jähriger Renault-Fahrer die Soproner Straße, aus Richtung Budapester Straße kommend. Unter dem Einfluss von Alkohol kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen abgeparkten Citroen. Sachschäden an den Fahrzeugen entstanden dabei jeweils in einer Höhe von etwa 1000 Euro. Mit dem Unfallverursacher wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Der Weimarer wurde einer Blutentnahme zugeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell