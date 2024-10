LPI-J: In Friseurladen eingebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Als ein 46-Jähriger am Sonntagvormittag zu seinem im Grabenweg geparktem Pkw kam, stellte er Beschädigungen an diesem fest. Augenscheinlich war ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des VW gestoßen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallfahrer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

