POL-GÖ: (88/2025) Betrug in Hann. Münden: Angebliche Bankmitarbeiter holen Karte und PIN von Senioren ab, Polizei Göttingen rät zu besonderer Vorsicht und gibt Tipps

Hann. Münden, Stadtgebiet

HANN. MÜNDEN (jk) - Aus besonderem Anlass warnt die Polizei in Göttingen insbesondere lebensältere Bürgerinnen und Bürger vor einer im Bereich der Inspektion neu aufgetauchten Trickbetrug-Masche. Hierbei behaupten die Betrüger immer, sie seien Bankmitarbeiter und bringen im Zuge der Tathandlung ihre Gesprächspartner schlussendlich dazu, ihnen ihre Bankkarte samt PIN-Code auszuhändigen. Die Folge sind unberechtigte Geldabhebungen. Beim Polizeikommissariat Hann. Münden wurden seit Jahresbeginn bislang drei Fälle bekannt.

Zuletzt erhielt Ende Januar ein Senior im Wohngebiet "Hinter der Blume" einen solchen falschen Anruf seiner Hausbank. Was dann folgte, ähnelte im Prinzip bei allen Mündener Taten immer dem gleichen Muster.

In dem Telefonat gab eine angebliche Bankmitarbeiterin vor, dass es Unregelmäßigkeiten auf dem Konto des Mannes gegeben habe und fragte, ob das in Ordnung sei. Als der Senior dies verneinte, sagte die Unbekannte, dass die Herausgabe der EC-Karte samt PIN erforderlich sei, "um den Vorgang zu sperren" und erklärte, dass eine neue Karte demnächst für ihn bereitgestellt werde. Ein Bankmitarbeiter würde vorbeikommen, um die aktuelle EC-Karte samt PIN abzuholen, was dann auch geschah. Mit der Karte des Seniors hoben die Betrüger wenig später am nächsten Geldausgabeautomaten Bargeld ab. Sie entkamen unerkannt.

Die Polizei in Göttingen rät angesichts dieser Taten zu besonderer Vorsicht und empfiehlt:

Beenden Sie das Telefonat! Rufen Sie die Nummer nicht zurück! Seien Sie sofort misstrauisch, wenn Bankmitarbeiter anrufen und Sie nach Ihrer PIN fragen! Geben Sie Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten am Telefon oder persönlich gegenüber Unbekannten preis! Grunds. Tageslimit für Bargeldabhebungen/Bezahlvorgänge setzen! Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Bankangestellten und teilen den Vorfall mit! Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Beachten Sie:

Die Bank wird sich nie bei Ihnen melden und beispielsweise nach einer TAN oder PIN fragen oder Ihre EC-Karte persönlich bei Ihnen abholen! Sensible Themen werden von Banken nicht ohne eindeutige Verifizierung am Telefon besprochen! Das Geld was durch so ein fahrlässiges Verhalten erbeutet wird ist nicht versichert und es besteht kein Anspruch auf Ersatz durch die Bank! Sofern die angebliche Bank sich telefonisch meldet, bei der eigenen Filiale anrufen (selbst wählen, nicht verbinden lassen) und dort den Sachverhalt schildern!

