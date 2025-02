POL-GÖ: (85/2025) Informationen zum Saisonstart - Autobahnpolizei und Netzwerkpartner veranstalten 1. "Caravaning-Day" am 8. März auf dem Polizeidienstgelände an der Robert-Bosch-Breite in Göttingen

Göttingen (ots) - BOVENDEN/HERZBERG (jk) - Nach dem Zwischenfall mit einer verletzten Polizistin am Donnerstagnachmittag in Bovenden (wir berichteten) wurde der in diesem Zusammenhang geflüchtete PKW am frühen Nachmittag verlassen im Industriegebiet von Herzberg (Landkreis Göttingen) aufgefunden. Der rote BMW ...

mehr