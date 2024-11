Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag zur Gefahrenlage in Annweiler

Annweiler am Trifels (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.11.2024: https://s.rlp.de/GmO41hl

Am 23.11.2024 löste ein 62-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in Annweiler am Trifels aus. Der Mann hatte in seinem Wohnhaus randaliert und eine Waffe aus dem Fenster gehalten. Außerdem hatte er auf eine Regentonne in seinem Garten geschossen. Polizeikräfte umstellten zunächst das Haus. Nachdem aus dem Haus ein Schuss zu hören war, wurde der Mann durch Spezialkräfte in Gewahrsam genommen. Die im gleichen Haus wohnende Mutter des Tatverdächtigen wurde, nach ersten Ermittlungen, weder bedroht, noch verletzt. Sie hatte vor dem Polizeizugriff das Haus selbstständig verlassen.

Bei der Durchsuchung des Wohnhauses stellten Polizeikräfte neben Betäubungsmitteln, einen Schreckschussrevolver, eine scharfe Pistole und Patronen für beide Waffen sicher. Die Beamten fanden auch mehrere abgefeuerte Hülsen beider Waffen in dem Haus vor.

Nach ersten Ermittlungen ist der Mann nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Da der 62-Jährige sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er am Samstagabend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

