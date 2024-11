Polizei Hamburg

POL-HH: 241105-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf Polizeibeamtin in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.07.2022, 16:57 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße, etwa in Höhe des Weges Barkhof

Nachdem Ende Juli des vorvergangenen Jahres eine Polizeibeamtin während einer Versammlung in der Hamburger Innenstadt mit einer Fahnenstange angegriffen wurde, suchen die Strafverfolgungsbehörden nun öffentlich mit einem Lichtbild nach der Täterin oder dem Täter.

Am 23.07.2022 bewegte sich der angemeldete Aufzug "Solidarität für Kurdistan" mit circa 150 Teilnehmenden von der Kirchenallee bis zur Schanzenstraße, der unter anderem auch von der damals 27-jährigen uniformierten Polizeibeamtin begleitet wurde. Etwa in Höhe der Ecke Mönckebergstraße/Barkhof schlug die/der Täter(in) mit einer Fahnenstange in Richtung der Polizistin und traf sie an einer Schulter, wodurch die Beamtin Schmerzen erlitt. Ihren Dienst konnte sie nach einer medizinischen Versorgung vor Ort fortsetzen.

Im Nachgang hat der Staatsschutz (LKA 7) die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Da die bisherigen Maßnahmen bislang nicht zur Identifizierung der/des geschätzt 40 bis 45 Jahre alten Gesuchten mit grauen damals schulterlangen Haaren geführt haben, erließ ein Gericht den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Hinweise zu der/dem Täter(in) nehmen das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

