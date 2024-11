POL-HH: 241104-1. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots) - Zeit: 31.10.2024 - 03.11.2024 Ort: Hamburg-Horn Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung nach Ioan C. ist erledigt. Der 38-Jährige wurde wohlbehalten von Polizeikräften in Hamburg angetroffen. Alle Fahndungsmaßnahmen in diesem Vermisstenfall sind eingestellt. Veh. Rückfragen der Medien bitte an: Polizei Hamburg Polizeipressestelle, PÖA 1 ...

mehr