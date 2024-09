Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 17.09.2024, musste eine 39-jährige Mutter und ihr 14 Monate altes Kind vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik gebracht werden, nachdem sich gegen 18:20 Uhr starker Rauch in der Küche der Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Waldkircher Straße nahe des Rennwegs in Freiburg entwickelt hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte das Kind vermutlich in einem unbeobachteten Moment den Herd eingeschaltet, woraufhin eine Kunststoff-Box, die auf dem Herd abgelegt war, schmolz und es dadurch zur Rauchbildung kam.

Die Mutter wurde durch den Rauchmelder auf die Gefahr aufmerksam und konnte mit ihrem Kind aus der Wohnung flüchten.

Der entsandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

ak

