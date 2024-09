POL-FR: Freiburg: BTM-Händler erneut in Haft

Stadtkreis Freiburg (ots) - Unbekannte sollen am Freitagabend, 13.09.2024, gegen 19:20 Uhr einen 21 Jahre alten Mann in der Habsburgerstraße in Freiburg im Bereich des Edeka-Supermarktes auf Höhe der Straßenbahn-Haltestelle "Hauptstraße" ausgeraubt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei bislang unbekannte Personen den Geschädigten angegriffen und ihm ...

