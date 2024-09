Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: 10 Jahre Polizeipräsidium Freiburg - Einladung zum "Coffee with a cop"

Das Polizeipräsidium Freiburg lädt Sie im Rahmen des Jubiläumsjahres am 19. September 2024 von 11 Uhr bis 14 Uhr zu einem Gespräch und einer Tasse Kaffee in die Fußgängerzone am Rathaus, Kaiserstraße 28-32, in WT-Waldshut ein.

Die Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e.V. wird mit ihrer "rollenden Kaffeedose" den Kaffee frisch vor Ort zubereiten.

Wir freuen uns auf einen angeregten Austausch und stehen Ihnen für all Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Insbesondere die Medienvertreter sind für einen Austausch herzlich eingeladen.

