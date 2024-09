POL-FR: Freiburg-Herdern: 21-Jähriger nach Straßenraub leicht verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.09.2024, gegen 11:15 Uhr, hat ein Verkehrsunfall in der Mühlestraße in Lörrach zwei schwer verletzte Autoinsassinnen gefordert. Eine 49-jährige Autofahrerin war von der Straße abgekommen. Das Auto touchierte zunächst zwei Verkehrszeichen, bis es frontal mit einer Ampel kollidierte. Die Fahrerin und eine 24 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich schwer. Beide kamen in ein örtliches ...

