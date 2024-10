POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Fitnessstudio

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (22.10.2024) zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Pfarrgasse in Deckenpfronn geparkten Mercedes. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigter der Unbekannte das geparkte Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche ...

