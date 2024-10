Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: möglicher Geschädigter eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht einen möglichen Geschädigten eines Unfalls, der sich am Montag (21.10.2024) gegen 18.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1125 und 1141 bei Großsachsenheim ereignet haben könnte. Eine 51 Jahre alte Fiat-Lenkerin befuhr die Oberriexinger Straße von Großsachsenheim kommend und wollte über die Kreuzung in Richtung Markgröningen-Unterriexingen weiterfahren. Vor ihr befand sich ein älteres Modell eines silbernen Kleinwagens. Als die Ampel, die für die Frau und die vorausfahrende Person Grün wurde, fuhr die 51-Jährige an. Der silberne Kleinwagen allerdings nicht. Hierauf bremste die Fiat-Fahrerin sehr ruckartig und vermutet, dass es eventuell zu einem Zusammenstoß mit dem noch unbekannten PKW gekommen sein könnte. Trotz einer Nachfahrt in Richtung Unterriexingen konnte sie das Fahrzeug allerdings nicht mehr feststellen und begab sich hierauf zu Polizei, um die Geschehnisse vorsorglich zu melden. Die Polizei sucht nun die Person, die den silbernen Kleinwagen gelenkt hat, und bittet diese, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell