POL-LB: Aidlingen/Sindelfingen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen derzeit gegen einen 57 Jahre alten Nissan-Lenker, der am Montag (21.10.2024) zwischen Gechingen (Landkreis Calw) und Sindelfingen unterwegs war. Der 57-Jährige soll sich gegen 11.15 Uhr als letztes Fahrzeug in einer Kolonne befunden haben, die von Gechingen in Richtung Aidlingen-Deufringen unterwegs war. Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer habe auf dieser Strecke zum Überholen angesetzt. Als er sich auf Höhe des Nissan befand, soll der 57-Jährige nach links in Richtung des Motorradfahrers gelenkt haben, der hierauf ausweichen musste, den Überholvorgang schließlich jedoch fortsetzte. Im weiteren Verlauf soll es zu einer weiteren Gefährdung des 51-Jährigen ausgehend von dem Nissan-Lenker gekommen sein. Der Motorradfahrer nahm hierauf die Verfolgung des 57-Jährigen auf, um gegen diesen eine Anzeige zu erstatten. In der Nüssstraße in Sindelfingen trafen die beiden Männer dann aufeinander und die Situation eskalierte. Der 57-Jährige habe den Zündschlüssel des Motorrads abgezogen und diesen dabei beschädigt. Außerdem ging er wohl in bedrohlicher Haltung auf den 51-Jährigen zu, so dass ein unbeteiligter PKW-Lenker letztlich eingriff und ihm zur Hilfe eilte. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei nahmen im Anschluss eine Anzeige auf und bitten nun weitere Zeugen, die den Überholvorgang und das Verhalten des Nissan-Lenkers sowie die Situation in der Nüssstraße beobachtet haben, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

