Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund einer Körperverletzung, welche sich am Montag (21.10.2024) gegen 16:30 Uhr in der Arsenalstraße in Ludwigsburg ereignete. Nachdem ein 66-jähriger Passant einen noch unbekannten E-Scooter-Fahrer auf dessen Fehlverhalten hingewiesen hatte, stieg dieser ab, beschimpfte den 66-Jährigen und stieß in zu Boden. Anschließend entfernte der Fahrer sich in Richtung Bahnhof. Durch den Sturz erlitt der Passant Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18 - 5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

