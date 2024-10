Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Ludwigsburg

Aktualisierte Version: Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag (18.10.2024) gegen 13.30 Uhr in Korntal-Münchingen ereignete. Ein 19 Jahre alter Radfahrer fuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Markgröninger Straße entlang. Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Transporters übersah ihn mutmaßlich, als er von der Hofstattstraße nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen wollte. Der 19-Jährige bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern und stürzte. Der noch unbekannte Fahrer stieg daraufhin aus und fragte nach, ob alles in Ordnung sei. Da der Radfahrer erst später seine Verletzungen registrierte, gab er an, dass es ihm gut gehe. Der Unbekannte fuhr daraufhin weiter. Auch die Hilfe von Passanten lehnte der junge Mann ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere dir zur Hilfe geeilten Passanten, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

