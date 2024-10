POL-LB: Böblingen: Gebäude einer politischen Partei beschmiert

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam eine 20 Jahre alte Skoda-Lenkerin am Montag (21.10.2024) gegen 7.00 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Sachsenheim von der Fahrbahn ab. Die 20-Jährige war von Ochsenbach kommend in Richtung Häfnerhaslach unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet. Nachdem sie einen Leitpfosten ...

mehr