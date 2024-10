Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (20.10.2024) gegen 17:50 Uhr wurde ein 16-Jähriger in Bietigheim-Bissingen aus bislang unbekannten Gründen aus einer Personengruppe heraus attackiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete der 16-Jähriger in der Frimleystraße auf einem Spielplatz auf seine Freunde, als eine Personengruppe den Spielplatz betrat. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu einer Stichverletzung am Bein des 16-Jährigen. Der genaue Tathergang ist bislang noch unklar. Die leichte Verletzung wurde von einem Rettungswagen versorgt und der Jugendliche anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Genauere Angaben zu den Personen konnte der 16-Jähriger nicht machen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell