Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen nach Werkzeugdiebstahl aus PKW gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Eglosheim ermittelt derzeit aufgrund von gestohlenen Werkzeugen. Diese wurden im Zeitraum zwischen Sonntag (20.10.2024) 20:00 Uhr und Montag (21.10.2024) 07:00 Uhr aus einem weißen VW in der Straße "Hundshalde" in Eglosheim gestohlen. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten so die im Kofferraum gelagerten Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2.000 Euro, während der Sachschaden nochmals etwa 300 Euro beträgt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

