POL-PPRP: Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (24.11.2024), 17 Uhr, parkte eine 59-Jährige in der Volkerstraße mit ihrem Fiat Punto rückwärts aus einer Parklücke aus und wollte sich in den Fließverkehr einordnen. Hierbei wurde sie von einem Fahrzeug gestreift, welches auf der Volkerstraße in Richtung Waltraudstraße fuhr. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Waltraudstraße fort, ohne sich ...

mehr