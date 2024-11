Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (24.11.2024), 17 Uhr, parkte eine 59-Jährige in der Volkerstraße mit ihrem Fiat Punto rückwärts aus einer Parklücke aus und wollte sich in den Fließverkehr einordnen. Hierbei wurde sie von einem Fahrzeug gestreift, welches auf der Volkerstraße in Richtung Waltraudstraße fuhr. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Waltraudstraße fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Auto der 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

