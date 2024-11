POL-PPRP: Leergut entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 23.11.2024, gegen 20:05 Uhr, kam es im Bereich der Ignaz-Büttner-Straße/ K13 in Ludwigshafen am Rhein, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW-Fahrern. Der 43-jährige Beschuldigte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Kurze Zeit später kehrte der Beschuldigte an die Verkehrsunfallörtlichkeit zurück und begann ein Streitgespräch mit einem ...

mehr