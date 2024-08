Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin von rangierendem Lkw erfasst - lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.08.2024, kurz nach 15:30 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände beim Bahnhof in Lörrach-Haagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 80 Jahre alte Fußgängerin wurde von einem rangierenden Lkw erfasst und mitgeschleift. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde bodengebunden in eine Schweizer Klinik verlegt. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde vom Roten Kreuz betreut. Zur Landung des Rettungshubschraubers und für die Rettungsmaßnahmen musste der dortige Bereich gesperrt werden. Das Betriebsgelände war zum Unfallzeitpunkt für den Besucherverkehr geöffnet. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein führt die Ermittlungen (Kontakt 07621 9800-0).

