POL-GÖ: (83/2025) Zwischenfall bei Kontrolle in Bovenden: Tatverdächtiger weiter auf der Flucht, verletzte Polizistin kann am Nachmittag Klinik verlassen, Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an

BOVENDEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Zwischenfall während einer Fahrzeugüberprüfung am Donnerstag in Bovenden (Landkreis Göttingen, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5980614, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5980728 ) dauern die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf weiter an.

Bei dem Vorfall im Feldtorweg war am Donnerstag (27.02.25) eine Polizeibeamtin von einem losfahrenden PKW erfasst und verletzt worden. Der Identität des Fahrers des Wagens steht fest. Es handelt sich um einen Mann aus dem Landkreis Goslar. Er ist in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach dem 39-Jährigen wurde noch am Donnerstag bis spät in den Abend im Raum Herzberg (Landkreis Göttingen) mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, einer Drohne, Personensuchhunden und auch dem Polizeihubschrauber gefahndet. Ergriffen werden konnte der Tatverdächtige hierbei nicht. Die Fahndung nach ihm wird weiter fortgesetzt.

Verletzte Polizistin am Nachmittag aus Klinik entlassen

Die verletzte Polizistin hatte vermutlich großes Glück. Bei dem Kontakt mit dem Fahrzeug und ihrem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sie sich u. a. eine Kopfverletzung und Prellungen zu. Sie kam sofort mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Am Freitagnachmittag (28.02.25) kann die Beamtin diese wieder verlassen.

Ermittlungen zum Tatablauf dauern an

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern weiter an. Insbesondere stehen u. a. die Vernehmungen von Zeugen noch aus. Nach ersten Ermittlungen saß der 39-Jährige erst auf dem Beifahrersitz des betreffenden Wagens. Zu Beginn der Kontrolle verließ der Fahrer den PKW und wurde von den Einsatzkräften zunächst ergriffen. In diesem Moment wechselte der Beifahrer hinters Steuer und fuhr unvermittelt los. Hierbei wurde die an der Fahrerseite stehende Polizistin aus noch näher zu ermittelnden Umständen erfasst und etwa 30 Meter mitgeschleift.

Der 39-Jährige flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung entdeckten Ermittler den von ihm benutzten BMW gegen 15.15 Uhr in Herzberg. Das Fluchtauto wurde für eine spurentechnische Begutachtung sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Flüchtigen ein und überzog die gesamte Ortslage sowie auch die Umgebung von Herzberg mit komplexen Fahndungsmaßnahmen am Boden und aus der Luft, die bis weit in die späten Abendstunden andauerten.

Täter auf der Flucht - Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Der Geflüchtete wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, glattrasierter Kopf, gebräunter Teint, sehr schlank, zur Tatzeit bekleidet mit blauer Jacke mit Kapuze und enger, dunkler Hose.

Hinweis zum aktuellen Aufenthaltsort des gesuchten 39-Jährigen sowie auch sonstige sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

