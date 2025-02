Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Tatverdächtigen und bittet um weitere Zeugenhinweise

Bad Bramstedt (ots)

Am 10.02.2025 (Montag) ist es im Sachsenweg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Taten sollen sich in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 20.26 Uhr ereignet haben. Eine der Wohnungen ist unbewohnt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. In diesem Zusammenhang wurden zwei Personen beobachtet, die sich in der fraglichen Zeit vom Grundstück zurück in Richtung Sachsenweg entfernten. Eine Person konnte wie folgt beschrieben werden: Vermutlich männlich, ca. 1,60m - 1,65 m groß, ca. 20 Jahre alt, dunkel gekleidet mit schwarzer Kapuze über den Kopf gezogen.

Bei der Sofortfahndung der eingesetzten Kräfte wurden auch zwei Diensthunde eingesetzt. Die Suche verlief allerdings trotzdem ohne den gewünschten Erfolg. Eine durch die Hunde aufgenommene Spur verlief sich hierbei an dem Kreisverkehr Hamburger Straße/Holsatenallee.

Die Ermittlungen zu dieser Tat führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Dort werden sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, die in Tatort-/ und Tatzeitnähe aufgefallen sind, unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

