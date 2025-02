Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Wohnungseinbruchdiebstahl mit geringer Beute - Polizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zwischen dem 08.02.2025 (Samstag) und dem 09.02.2025 (Sonntag) zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Pfahlweg gekommen. Der oder die Täter machten hierbei nur geringe Beute.

Die Tatzeit soll zwischen 23.00 Uhr des 09.00 Uhr liegen. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Pfahlweg. Im Haus wurden einzelne Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde hierbei jedoch nichts entwendet. Auf einem Tisch lag ein kleiner Bargeldbetrag in einem geringen zweistelligen Bereich. Dieses Geld nahmen die Täter offensichtlich an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Dort nimmt man unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de Hinweise von möglichen Zeugen entgegen, die in der Tatnacht verdächtige Feststellungen in Tatortnähe gemacht haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell